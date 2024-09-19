КДК наказал ЦСКА за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ПФК ЦСКА наказан за оскорбительную кричалку фанатов в адрес «Зенита». Армейский клуб получил штраф и условное закрытие фанатского сектора по итогам матча 8-го тура РПЛ.

«Если вы были на матче, то наверняка слышали массовые скандирования болельщиков. На 81-й минуте звучало: «Зенит» — позор российского футбола». Статья предполагает штраф. Если у клуба будет система, есть санкция в виде закрытия сектора. Но сначала — предупреждение, условное закрытие. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры. Так как это первое нарушение ЦСКА, то штраф — 10 тыс. рублей», – приводит слова Григорьянца «Советский спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл ПФК ЦСКА со счётом 1:0.