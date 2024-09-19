Экс-игрок «Урала» Дмитриев рассказал, как президент клуба Иванов мотивировал футболистов

Бывший футболист «Урала» Игорь Дмитриев рассказал, как президент клуба Григорий Иванов мотивировал футболистов.

— Главный человек «Урала» — Григорий Иванов. Можешь назвать его батей уральского футбола?

— 100%! Это человек, который 24/7 в футболе. Григорий Викторович часто к нам на тренировки ходил. Домашний или выездной матч — он всегда с командой. Всегда за ребят! После неудачных результатов может чуть повысить голос. Но только сразу после игры — это эмоции. Если даже вырывалось что-то не то, спустя время всё налаживалось. Иванов — фанат футбола, он очень переживает за команду.

— Был ли какой-то совет от Григория Иванова, который ты запомнил?

— Когда дома команда не отдавала всю себя на поле, он говорил: «Ладно, проиграли, но вы должны были отдать 200% ради болельщиков!» Это не значит, что на выезде можно играть как попало. Но дома должен выкладываться даже больше максимума. Потому что приходят болельщики, даже в плохую погоду. И ради них ты должен сделать всё! — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.