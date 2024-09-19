Джованни Гонсалес сообщил, что хотел бы видеть Суареса и Кавани в «Краснодаре»

Уругвайский правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес назвал своих соотечественников, которых хотел бы видеть в составе «быков». Он выделил двух легенд уругвайского футбола — Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

— Кого из уругвайцев хотел бы видеть в составе «Краснодара»? Может быть, Суареса или Кавани?

— Да, их обоих хотел бы видеть в «Краснодаре», — приводит слова Гонсалеса Legalbet.

Первые три года профессиональной карьеры фланговый защитник провёл в «Ривер Плейт», затем были три сезона в «Пеньяроле», а с 2022 года он выступал за «Мальорку». В 2018 году с «Пеньяролем» он выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая, в 2024 году вместе с «Мальоркой» дошёл до финала Кубка Испании. С 2019 года выступает за сборную Уругвая. Провёл за неё 17 матчей, участвовал в двух розыгрышах Кубка Америки — 2019 и 2021.