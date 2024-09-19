Файзуллаев оценил новичка ЦСКА Гуарирапу

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил новичка армейской команды — нападающего Сауля Гуарирапу.

«Гуарирапа — очень хороший нападающий. С ним удобно играть. Он быстрый и физически сильный. Мне как футболист он нравится», — приводит слова Файзуллаева Legalbet.

Напомним, 21-летний нападающий Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА из футбольного клуба «Сочи».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 20 очков.