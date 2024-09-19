Булатов: «Спартак» столкнулся с кризисом в атаке, Станкович ищет новые сочетания

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что красно-белые испытывают кризис в атакующей линии. По его мнению, главный тренер команды Деян Станкович ищет оптимальные сочетания футболистов.

«Есть ли у «Спартака» кризис в атаке? Да, думаю, есть. Сейчас Станкович, наверное, ещё знакомится с возможностями футболистов и ищет новые сочетания. Есть Барко, Угальде и Бонгонда, в Махачкале очень не хватало Зобнина. И когда кого-то не хватает, Станкович начинает искать новые позиции. Например, переводит в центр Медину, Литвинова на правого защитника — делает много перестановок.

По матчу в Махачкале я увидел много поисков оптимальных сочетаний, и пока какой-то устойчивой стабильной игры в «Спартаке» мы не наблюдаем. «Спартак» столкнулся с кризисом в атаке», — приводит слова Булатова Metaratings.