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Игорь Дмитриев: почему чемпионства «Зенита» должны бесить?

Игорь Дмитриев: почему чемпионства «Зенита» должны бесить?
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», признался, что его не бесит гегемония «Зенита» на внутренней российской арене.

— «Зенит» шесть лет подряд чемпион России. Не бесит это остальные команды и футболистов?
— Не знаю, почему это должно бесить. В прошлом сезоне для меня загадкой осталось, как «Зенит» стал чемпионом. Я был уверен, что «Динамо» заберёт титул. Но так сложилось. «Зенит» — команда топ-уровня для РПЛ, там собраны лучшие игроки. Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился, и это была та команда, в которой играю я (улыбается), — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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