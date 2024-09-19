Игорь Дмитриев: почему чемпионства «Зенита» должны бесить?

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», признался, что его не бесит гегемония «Зенита» на внутренней российской арене.

— «Зенит» шесть лет подряд чемпион России. Не бесит это остальные команды и футболистов?

— Не знаю, почему это должно бесить. В прошлом сезоне для меня загадкой осталось, как «Зенит» стал чемпионом. Я был уверен, что «Динамо» заберёт титул. Но так сложилось. «Зенит» — команда топ-уровня для РПЛ, там собраны лучшие игроки. Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился, и это была та команда, в которой играю я (улыбается), — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.