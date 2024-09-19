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«Он не феномен!» Антонио Кассано жёстко раскритиковал нападающего «Милана» Рафаэла Леау

«Он не феномен!» Антонио Кассано жёстко раскритиковал нападающего «Милана» Рафаэла Леау
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Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано раскритиковал действующего форварда «россонери» Рафаэла Леау.

«Леау уже шестой год в «Милане». Я видел неплохую игру от него только в течение трех-четырёх месяцев перед завоеванием скудетто. Остальные пять с половиной лет он был таким, каким мы видим его сегодня. Почему я должен говорить, что он чемпион или потенциальная звезда, если он сыграл семь приличных матчей, а потом плохо выступал остальные пять лет? Для меня это немыслимо! Он выходит на поле, приветствует фанатов, заплетает волосы… Значит, ему нужно пойти в певцы или модели. А быть футболистом на высоком уровне — не для него! Он убеждён, что он феномен, а это не так» — приводит слова Кассано Notizie Milan.

В текущем сезоне Леау провёл за «Милан» пять матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

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