«Они позвонили мне уже 50 раз!» Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин пожаловался на российских журналистов. По его словам, представители СМИ пытаются узнать всю подноготную переезда Антона Миранчука в Швейцарию.

«Российские журналисты позвонили мне уже как минимум 50 раз! Русские очень хотят знать, что стоит за трансфером. Они удивлены переезду Миранчука в Швейцарию.

В России считают, что «Сьон» — хорошая возможность для Миранчука реализовать свой потенциал в Европе. Хотя раньше наш клуб был малоизвестен в России. Для людей оттуда Антон талантливее своего брата-близнеца Алексея», — приводит слова Константина Le Matin.