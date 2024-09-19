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«Они позвонили мне уже 50 раз!» Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов

«Они позвонили мне уже 50 раз!» Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин пожаловался на российских журналистов. По его словам, представители СМИ пытаются узнать всю подноготную переезда Антона Миранчука в Швейцарию.

«Российские журналисты позвонили мне уже как минимум 50 раз! Русские очень хотят знать, что стоит за трансфером. Они удивлены переезду Миранчука в Швейцарию.

В России считают, что «Сьон» — хорошая возможность для Миранчука реализовать свой потенциал в Европе. Хотя раньше наш клуб был малоизвестен в России. Для людей оттуда Антон талантливее своего брата-близнеца Алексея», — приводит слова Константина Le Matin.

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