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Нигматуллин: Глушенков привык играть за деньги, а в сборной России играют за честь

Нигматуллин: Глушенков привык играть за деньги, а в сборной России играют за честь
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Глушенков, как всегда, взрывает медиапространство. Лучше бы он взрывал футбольное. Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит.

У Глушенкова было неуважение к болельщикам, а сейчас он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Чем больше будет таких высказываний, тем меньше шансов попасть в сборную России при Валерии Георгиевиче Карпине. Должна быть субординация, когда тренер — уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы.

Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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