Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Боярский: в «Зените» есть определённая турбулентность, но она временная

Михаил Боярский: в «Зените» есть определённая турбулентность, но она временная
Комментарии

Российский актёр Михаил Боярский высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Сейчас новые игроки немного потеряются в команде. В «Зените» есть определённая турбулентность, она временная. Но всё зависит от Семака, Тимощука, которые приведут состав в порядок, и все игроки займут свои места, чтобы быть максимально полезными для команды», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. В субботу, 21 сентября, «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Материалы по теме
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android