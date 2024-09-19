«От такого очень тяжело отойти». Игорь Дмитриев — о потере родителей

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», рассказал о своих эмоциях после потери родителей.

«От такого очень тяжело отойти. Периодически воспоминания накатывают. Вспоминаешь и думаешь… После смерти отца я дольше отходил, потому что в отпуске больше времени проводил дома с родными. После смерти мамы я только первую неделю в этих мыслях был, пока находился в Санкт-Петербурге. Потом вернулся в Екатеринбург и продолжил делать то, что раньше. Шёл чемпионат, и нужно было возвращаться к футбольным будням.

Я понимал, что не в силах ощутимо помочь команде в том состоянии, но мыслей закончить и ничего не делать точно не было. Это жизнь, и никто не вечен. Каждый рано или поздно через это проходит. А у меня есть младший брат, которому нужно помогать», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.