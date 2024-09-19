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Игорь Дмитриев: за деньгами не гонюсь — ещё недавно за 17 тысяч рублей в месяц играл

Игорь Дмитриев: за деньгами не гонюсь — ещё недавно за 17 тысяч рублей в месяц играл
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», ответил на вопрос, готов ли он переехать в Европу, если там предложат меньшую зарплату.

— Есть мечта попробовать силы в Европе?
— У всех есть такая мечта. Но пока о Европе не думаю. Я только начинаю свой путь. Сперва надо показать себя в России с наилучшей стороны. Буду всё для этого делать.

— Если в Европе предложат в два раза меньше — согласишься?
— Я за деньгами не гонюсь — ещё недавно во Второй лиге играл за 17 тыс. в месяц. Наверное, нет смысла ехать в Европу в команду, которая находится внизу таблицы. Но я вообще об этом не думаю сейчас. Хотелось бы сначала в своей команде показывать класс, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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