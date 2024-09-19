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Мадридский «Реал» намерен приобрести лидера обороны «Арсенала» — The Independent

Мадридский «Реал» намерен приобрести лидера обороны «Арсенала» — The Independent
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Мадридский «Реал» хочет купить 23-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба летом 2025 года. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «сливочные» хотят усилить центр обороны, но понимают, что подписать французского футболиста будет тяжело ввиду растущих футбольных амбиций «Арсенала».

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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