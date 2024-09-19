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Защитник «Краснодара» Арутюнян назвал цель клуба на сезон-2024/2025

Защитник «Краснодара» Арутюнян назвал цель клуба на сезон-2024/2025
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20-летний центральный защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян рассказал о цели «быков» на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Краснодару» всегда хочется забрать какой-либо титул. У клуба всегда были и будут высокие амбиции. Поэтому цель — только первое место», — приводит слова Арутюняна Legalbet.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 18 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем туре «быки» встретятся с «Акроном». Матч состоится 21 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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