MLS опубликовали статью с заголовком «Миранчук превзошёл Месси»

Официальный сайт MLS опубликовал на сайте статью по итогам матча между «Атланта Юнайтед» и «Интер» Майами (2:2) с заголовком «Алексей Миранчук превзошёл Месси благодаря голу, спасшему команду».

В ночь на четверг американская «Атланта Юнайтед» на своём поле сыграла вничью с «Интер Майами» (2:2). Алексей провёл на поле весь матч и забил дебютный гол в составе команды из США. Россиянин стал игроком американской команды в конце июля. Выступающий в составе майамского «Интера» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Мы привыкли видеть, как Лионель Месси с левой ноги пробивает в верхний угол. Однако в среду вечером именно Миранчук подарил нам волшебный момент. Легендарный аргентинец мог только наблюдать за тем, как новый игрок «Атланты Юнайтед» забивает дебютный мяч, который обеспечил команде ничью», — говорится в заявлении MLS.