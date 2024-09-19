«Мы с ним вместе росли и учились». Оласа — о переходе Гонсалеса в «Краснодар»

Левый защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о переходе соотечественника и партнёра по обороне Джованни Гонсалеса в стан «быков», состоявшийся минувшим летом.

«Гонсалес — мой хороший друг. Очень рад, что он перешёл «Краснодар». Мы с ним вместе росли и учились, играя в футбол ещё в Уругвае. На сегодняшний день я, конечно, крайне доволен, что мы можем снова играть вместе в «Краснодаре». Он — очень хороший человек и футболист высокого уровня», — приводит слова Оласы Legalbet.

29-летний футболист перешёл в «Краснодар» из «Мальорки». В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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