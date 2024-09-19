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Канчельскис: дебют Сафонова за «ПСЖ» — значимый момент для российского футбола

Канчельскис: дебют Сафонова за «ПСЖ» — значимый момент для российского футбола
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Оцениваю работу вратаря, когда он сыграл «на ноль». Дебют за «ПСЖ» — это хорошо для Сафонова и большой значимый момент для российского футбола. Потому что наша вратарская школа была хорошей ещё с советских времён, когда играли Яшин, Дасаев, Чанов и Черчесов, чьи имена были представлены за границей. А потом была большая временная яма.

Но сейчас поехал в Европу Сафонов, который защищает и представляет Россию. Молодец! Поздравляю! Это говорит о том, что российские вратари не хуже иностранных. Нам нужно восстанавливать и развивать вратарскую школу, которая была в Советском Союзе», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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