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«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Калинский, Зе Турбо.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Гандри, Ибишев, Уциев, Исмаэл, Камилов, Диванович, Ковачев, Талал, Самородов.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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