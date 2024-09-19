Вратарь ЦСКА Тороп: Акинфеев — феномен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением об уровне мастерства 38-летнего голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — феномен. Человек отыграл больше всех сезонов на высочайшем уровне, у него больше всех матчей «на ноль». Заслуги Игоря можно очень долго перечислять», — приводит слова Торопа Legalbet.

Акинфеев выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период он принял участие в 775 матчах во всех турнирах, в 322 из которых отыграл «на ноль». В составе красно-синих Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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