«Химки» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Кокарев, Абдуллахи, Алекс, Анджелкович, Капленко, Луна, Мирзов, Панченко, Руденко, Терехов, Фарина.

«Локомотив»: Митрюшкин, Баринов, Монтес, Ненахов, Пиняев, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Сильянов, Сулейманов, Тимофеев.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).