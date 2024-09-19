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Хавбек «Ростова» Байрамян — о сложностях с «Оренбургом»: мы не против манекенов играем

Хавбек «Ростова» Байрамян — о сложностях с «Оренбургом»: мы не против манекенов играем
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о домашней победе в Фонбет Кубке России над «Оренбургом» (3:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Марин – 13'     1:1 Голенков – 33'     2:1 Сутормин – 62'     3:1 Роналдо – 85'    

«Игру с «Оренбургом» начали не очень хорошо. Проснулись и начали создавать моменты в атаке только после забитого в наши ворота пенальти. Мы играем не с манекенами — есть команда напротив, которая тоже выигрывает борьбу и подбирает мячи. Переломным моментом можно считать момент, когда мы дома начали проигрывать 0:1», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Ростов» и «Оренбург» провели за последний месяц три матча — два в Кубке России, один в РПЛ. Во всех трёх встречах сильнее оказался «Ростов».

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