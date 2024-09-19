Хавбек «Ростова» Байрамян — о сложностях с «Оренбургом»: мы не против манекенов играем

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о домашней победе в Фонбет Кубке России над «Оренбургом» (3:1).

«Игру с «Оренбургом» начали не очень хорошо. Проснулись и начали создавать моменты в атаке только после забитого в наши ворота пенальти. Мы играем не с манекенами — есть команда напротив, которая тоже выигрывает борьбу и подбирает мячи. Переломным моментом можно считать момент, когда мы дома начали проигрывать 0:1», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Ростов» и «Оренбург» провели за последний месяц три матча — два в Кубке России, один в РПЛ. Во всех трёх встречах сильнее оказался «Ростов».