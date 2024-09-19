Куртуа поддержал Родри, заявившего о забастовке футболистов из-за перегруженного календаря

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал слова полузащитника «Манчестер Сити» Родри, ранее заявившего, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

«Родри прав. Болельщики хотят видеть лучших [на поле]. Нам необходимо найти баланс, ведь впереди слишком много игр, а травм становится всё больше. Люди говорят, что футболисты много зарабатывают, и нам не на что жаловаться. Это правда, но мы должны найти баланс, потому что лучшие игроки не всегда могут выходить на поле», — приводит слова Куртуа ESPN.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в семи матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме Родри заявил, что футболисты близки к забастовке из-за перегруженного календаря

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: