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Куртуа поддержал Родри, заявившего о забастовке футболистов из-за перегруженного календаря

Куртуа поддержал Родри, заявившего о забастовке футболистов из-за перегруженного календаря
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал слова полузащитника «Манчестер Сити» Родри, ранее заявившего, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

«Родри прав. Болельщики хотят видеть лучших [на поле]. Нам необходимо найти баланс, ведь впереди слишком много игр, а травм становится всё больше. Люди говорят, что футболисты много зарабатывают, и нам не на что жаловаться. Это правда, но мы должны найти баланс, потому что лучшие игроки не всегда могут выходить на поле», — приводит слова Куртуа ESPN.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в семи матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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