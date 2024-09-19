Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин посоветовал Глушенкову отказаться выступать за сборную России

Олег Терёхин посоветовал Глушенкову отказаться выступать за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин заявил, что форварду санкт-петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову стоит отказаться выступать за сборную России, если он пренебрежительно относится к играм за национальную команду.

«Глушенков ещё молод. Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему ещё нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терёхина Metaratings.

Форвард Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют матчи сборной России с командой Вьетнама и ему интереснее потренироваться в «Зените» с Венделом и Клаудиньо. Футболист добавил, что бог уберёг его от поездки в Ханой.

Материалы по теме
Игорь Дмитриев: за деньгами не гонюсь — ещё недавно за 17 тысяч рублей в месяц играл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android