Олег Терёхин посоветовал Глушенкову отказаться выступать за сборную России

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин заявил, что форварду санкт-петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову стоит отказаться выступать за сборную России, если он пренебрежительно относится к играм за национальную команду.

«Глушенков ещё молод. Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему ещё нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терёхина Metaratings.

Форвард Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют матчи сборной России с командой Вьетнама и ему интереснее потренироваться в «Зените» с Венделом и Клаудиньо. Футболист добавил, что бог уберёг его от поездки в Ханой.