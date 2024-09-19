Игорь Корнеев: Сафонов отлично дебютировал за «ПСЖ», но это лишь маленький шаг

Бывший крайний нападающий «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о дебюте российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ», который состоялся в среду, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Матвей отлично дебютировал за «ПСЖ». Первый матч получился не очень сложным, но чувствовалось, что Сафонов был собран всю игру. Всё делал правильно. Для Матвея это лишь маленький шаг вперёд, нужно это понимать», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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