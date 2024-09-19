Криштиану Роналду высказался о 17-летнем Ламине Ямале

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что видит большой талант в вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Вижу большой талант в Ламине Ямале. Надеюсь, у него не возникнет проблем в будущем, и думаю, что он наверняка станет одним из лучших в этом поколении», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что летом Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.