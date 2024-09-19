Футболист «Краснодара» и сборной Уругвая Оласа выразил желание сыграть с Россией

Защитник «Краснодара» и сборной Уругвая Лукас Оласа поделился мнением о потенциальном матче с российской национальной командой. Напомним, ранее президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо допустил возможность проведения игры с Россией осенью 2025 года.

«Да, конечно. Я только за то, чтобы состоялся матч между сборными Уругвая и России. Уверен, это было бы очень интересно для болельщиков, и был бы красивый футбол», – приводит слова Оласы «РБ Спорт».

Оласа выступает в составе сборной Уругвая с лета 2023 года. За этот период он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

За «Краснодар» в нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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