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Игорь Дмитриев назвал главное отличие «Крыльев Советов» от «Урала»

Игорь Дмитриев назвал главное отличие «Крыльев Советов» от «Урала»
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», назвал отличие между самарским клубом и екатеринбургским «Уралом».

«В работе Осинькина много чего можно выделить. В целом «Урал» и «Крылья Советов» — совершенно разные команды. В Екатеринбурге мы больше играли в оборонительный футбол — как-нибудь сломать игру соперника. В «Крыльях», наоборот, должны играть первым номером, контролировать мяч, бежать в атаку. Мне это очень нравится. Мы всё это делаем на тренировках, все упражнения через мяч. Пока доволен. Осталось только показать свой футбол, чтобы больше играть», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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