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Мексиканский журналист: Сесар Монтес может стать одной из звёзд «Локомотива»

Мексиканский журналист: Сесар Монтес может стать одной из звёзд «Локомотива»
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Мексиканский журналист издания TJ Sports Мануэль Медина считает, что защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес может стать одной из звёзд команды.

«Монтес — высокий защитник сборной Мексики. Обычно в воздухе он почти непобедим, но у него также есть возможность начинать атаку благодаря тому, что он делает точные передачи. Его сильная сторона — умение отобрать мяч в защите и отправить его вперёд, чтобы товарищи по команде смогли забить гол. Качество его передач очень хорошее, он отлично видит поле.

Мексиканские болельщики не считают, что есть особый смысл приезжать нашим футболистам в страну, которая сейчас не играет в еврокубках. Но Монтес, как и Чавес, может выиграть титул и стать одной из звёзд своей команды. Пожалуй, самым сложным будет адаптироваться к языку, поскольку у него в клубе нет столько латиноамериканцев, как у Чавеса, но не сомневаюсь, что он сумеет это сделать в ближайшее время», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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