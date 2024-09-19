«Пари НН» — «Ахмат»: Самородов открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: