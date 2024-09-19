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«Пари НН» — «Ахмат»: Самородов открыл счёт в матче

«Пари НН» — «Ахмат»: Самородов открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 9'     1:1 Гоцук – 28'     1:2 Ловат – 59'    
Удаления: Гоцук – 57' / нет

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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