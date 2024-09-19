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Гвардиола объяснил, почему Холанд не смог забить «Интеру» в матче Лиги чемпионов

Гвардиола объяснил, почему Холанд не смог забить «Интеру» в матче Лиги чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему нападающему «горожан» Эрлингу Холанду не удалось забить гол в ворота «Интера» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

«Его окружали шесть футболистов: трое сзади и трое спереди. Подобное усложняет задачу для любого игрока.

Ачерби, Бастони были в пяти метрах от него, а Чалханоглу и Зелиньски — перед ним. Это тяжело. Мы пытались использовать свободные зоны, вот почему у Гюндогана возникла пара моментов, но «Интер» превзошёл нас физически. Нам нужно было выставить больше игроков рядом с Эрлингом, и мы это сделали. Я знал, что «Интер» будет защищаться именно так», — приводит слова Гвардиолы Goal.

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