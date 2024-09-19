Дмитриев: когда осознал, что в «Зените» будет тяжело зацепиться, было чуть-чуть обидно

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал о своём закреплении в составе «Зенита».

— Обидно, что «Зенит» практически не даёт шансов воспитанникам?

— В детстве, понятно, цель была играть только за одну команду. И отец в «Зените» был чемпионом, и я постоянно ходил на матчи. Когда с возрастом осознал, что там тяжело будет зацепиться, было чуть-чуть обидно. Но я не могу себя назвать воспитанником одной команды. До 10 лет занимался в академии «Зенита», потом играл в СШОР «Зенит», «Коломягах», — рассказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.