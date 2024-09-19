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Агент Сафонов: лучшее приобретение «Спартака» — это Станкович

Агент Сафонов: лучшее приобретение «Спартака» — это Станкович
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

— Как оцените трансферную работу «Спартака» по десятибалльной шкале?
— Оцениваю на 7,5. Их проблема заключается в том, куда отдавать игроков. В «Спартаке» три состава: пока одна команда играет, другая может отправиться на экскурсию по Москве на двухэтажном автобусе. Это большая проблема клуба.

Станкович, в отличие от других тренеров, даёт играть практически всем. В «Спартаке» почти не осталось обиженных. Сейчас, когда команда забивает гол, вскакивает вся скамейка. Это о многом говорит — в «Спартаке» больше нет равнодушных.

Они подписали Барко, я сомневался в нём. Но он маленький, как Месси, и круглый, как кабачок. А смотрится здорово! Абена, мне кажется, игрок очень высокого уровня, но пока не играет. Если «Спартак» заявит свою команду в Медиалиге, то Довбня — номер один туда. Лучшее приобретение «Спартака» — это Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всё сильнее и сильнее, — приводит слова Сафонова Metaratings.

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