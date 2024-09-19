Сперцян: Кордоба сразу дал понять, что не уйдёт в «Спартак»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «быков» Джона Кордобы в «Спартак», который не был осуществлён в минувшее трансферное окно.

— Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?

— Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет [не уйдёт]. Что он останется.

— Но переходы — дело очень тайное. Мог он не всё сказать?

— Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: