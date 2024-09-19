«Пари НН» — «Ахмат»: Ловат вывел гостей вперёд, забив с пенальти

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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу грозненской команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте защитник хозяев Гоцук получил красную карточку за фол последней надежды. В ворота «Пари НН» был назначен пенальти, который реализовал защитник «Ахмата» Лукас Ловат.

Ранее, на девятой минуте, счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На 28-й минуте защитник хозяев Кирилл Гоцук сравнял счёт в матче.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

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