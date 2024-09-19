Куртуа: если Родриго заиграет лучше из-за злости на журналистов, то пусть злится

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил важность крайнего нападающего Родриго Гоэса для команды на фоне повышенного внимания СМИ к атакующему трио «сливочных», состоящего из Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

«Журналисты испытывают желание использовать три буквы и сделать аббревиатуру из имён Джуда, Вини и Мбаппе [БМВ]. Однако в раздевалке мы прекрасно понимаем важность Родриго. Ему не стоит злиться из-за этого, но если так он играет лучше, то пусть злится», — приводит слова Куртуа ESPN.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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