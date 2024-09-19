Глушенкова хотят забанить для сборной, состояние игрока «СЮ» Кузьмина. Главное к вечеру
Максим Глушенков вызвал волну хейта своим интервью Нобелю Арустамяну, Глеб Кузьмин из «Салавата Юлаева» впервые обратился к болельщикам после травмы. «Чемпионат» собрал главные новости в спорте к вечеру 19 сентября.
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