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Новости спорта 19 сентября: Глушенков интервью сборная России реакция, Кузьмин Салават Юлаев хоккеист травма состояние

Глушенкова хотят забанить для сборной, состояние игрока «СЮ» Кузьмина. Главное к вечеру
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Максим Глушенков вызвал волну хейта своим интервью Нобелю Арустамяну, Глеб Кузьмин из «Салавата Юлаева» впервые обратился к болельщикам после травмы. «Чемпионат» собрал главные новости в спорте к вечеру 19 сентября.

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