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Экс главный тренер сборной России Капелло оценил шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ»

Экс главный тренер сборной России Капелло оценил шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ»
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Экс главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы 25-летнего российского голкипера Матвея Сафонова стать основным вратарём «Пари Сен-Жермен».

«Матч «ПСЖ» с «Жироной» в Лиге чемпионов не удалось посмотреть. Но я думаю, что Сафонову будет трудно выиграть конкуренцию у Доннаруммы», — приводит слова Капелло Metaratings.

Ранее «ПСЖ» со счётом 1:0 обыграл «Жирону» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Для Матвея Сафонова игра стала дебютной официальной в форме клуба из Франции. Минувшим летом россиянин перешёл в команду из «Краснодара». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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