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«Химки» — «Локомотив»: счёт после первого тайма не открыт

«Химки» — «Локомотив»: счёт после первого тайма не открыт
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступает Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'    

В первые 45 минут игры команды не смогли забить друг другу.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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