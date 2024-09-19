«Такая развязность не пойдёт ему на пользу». Ловчев — о словах Глушенкова о сборной России

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, ранее сказавшего, что ему было бы интереснее тренироваться с иностранными футболистами сине-бело-голубых, чем играть за российскую национальную команду в матче с Вьетнамом.

«Глушенков заявил примерно то же, что говорил и Валерий Карпин, — зачем лететь? А раньше тот сказал, что не особенно держится за место главного тренера сборной России. Если бы Глушенков так ответил в наше время, то его бы больше не брали в сборную. А сейчас это позволительно, но такая развязность точно не пойдёт ему на пользу. Однако если мы не будем рассматривать его слова как отношение к сборной и стране, то он говорит нормальные вещи. Что ему лучше тренироваться с игроками более высокого класса, чем играть с Вьетнамом и Таиландом, что это ему больше даст. Но да, он сейчас стал звездой, но спрошу — чего ты добился в «Спартаке», «Химках», «Крыльях Советов», где играл раньше?» — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Российская национальная команда одержала победу со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как сборная России играет при Карпине: