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Полузащитник «Крыльев» Дмитриев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Полузащитник «Крыльев» Дмитриев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», назвал сумму расходов, которая является для него комфортной.

— В «Ленинградце» ты получал 17 тыс. рублей. Понятно, что в «Урале», «Крыльях» зарплаты в разы больше. Как не потерять голову?
— У меня такое воспитание, что я не могу себе позволить огромные траты на вещи или ещё что-то. Стараюсь откладывать около половины зарплаты, копить на что-то действительно необходимое.

— Популярный вопрос для футболистов: сколько тебе нужно денег для комфортной жизни?
— Некоторые футболисты называют такие суммы, что удивляешься. Но в разных местах и расходы разные. Я откладываю и особо много ни на что не трачу. Определённую сумму не могу назвать. Но уверен точно, что в Самаре затраты меньше, чем в Екатеринбурге.

— 150-200 тыс. в месяц?
— Если с арендой квартиры, питанием, такси, плюс-минус где-то так и получается, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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