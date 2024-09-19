Полузащитник «Крыльев» Дмитриев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», назвал сумму расходов, которая является для него комфортной.

— В «Ленинградце» ты получал 17 тыс. рублей. Понятно, что в «Урале», «Крыльях» зарплаты в разы больше. Как не потерять голову?

— У меня такое воспитание, что я не могу себе позволить огромные траты на вещи или ещё что-то. Стараюсь откладывать около половины зарплаты, копить на что-то действительно необходимое.

— Популярный вопрос для футболистов: сколько тебе нужно денег для комфортной жизни?

— Некоторые футболисты называют такие суммы, что удивляешься. Но в разных местах и расходы разные. Я откладываю и особо много ни на что не трачу. Определённую сумму не могу назвать. Но уверен точно, что в Самаре затраты меньше, чем в Екатеринбурге.

— 150-200 тыс. в месяц?

— Если с арендой квартиры, питанием, такси, плюс-минус где-то так и получается, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.