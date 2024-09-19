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Роман Широков оценил слова Максима Глушенкова про «ненужную» поездку во Вьетнам

Роман Широков оценил слова Максима Глушенкова про «ненужную» поездку во Вьетнам
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал слова игрока санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о поездке во Вьетнам с национальной командой.

«Это вам надо у Максима спросить, что он имел в виду. Не знаю, нужно ли нашей сборной ездить в такие поездки, как во Вьетнам. Есть руководство российского футбола, оно принимает такие решения — что нужно, а что нет», — приводит слова Широкова Metaratings.

Ранее хавбек сине-бело-голубых назвал «ненужной» поездку во Вьетнам в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Встреча сборной России с местной сборной закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0. В составе национальный команды Максим Глушенков провёл всего один матч в 2022 году.

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