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«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'    

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Абена, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Зиньковский, Маркиньос, Николсон.

«Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Ороз, Бейл, Мендес, Витюгов, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«Спартак» набрал шесть очков за три матча Кубка и занимает третье место в группе. «Крылья Советов» не набрали ни одного очка и идут на последнем месте.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

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