В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова, Жозе и Денисова в заявке на матч с «Крыльями»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему футболисты красно-белых Никита Чернов, Виллиан Жозе и Даниил Денисов отсутствуют в заявке на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 19 сентября.

«Чернов и Виллиан Жозе продолжают восстанавливаться.

Также игру пропускает Денисов — у него небольшое повреждение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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