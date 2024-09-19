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В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова, Жозе и Денисова в заявке на матч с «Крыльями»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова, Жозе и Денисова в заявке на матч с «Крыльями»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему футболисты красно-белых Никита Чернов, Виллиан Жозе и Даниил Денисов отсутствуют в заявке на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 19 сентября.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'    

«Чернов и Виллиан Жозе продолжают восстанавливаться.

Также игру пропускает Денисов — у него небольшое повреждение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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