Дмитриев: возрастные игроки говорят, что уровень РПЛ упал. А я не знаю, как было раньше

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», высказался о текущем уровне в Российской Премьер-Лиги.

— Как тебе уровень РПЛ?

— Возрастные игроки говорят, что упал. Не знаю, как было раньше. Понятно, что для меня это топ-уровень, потому что я пришёл из Второй лиги. В матчах с «Зенитом» и «Спартаком» совершенно другие скорости и мастерство игроков. Хочется соответствовать этому уровню, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, действующим чемпионом РПЛ является санкт-петербургский «Зенит».