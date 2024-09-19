Открыта продажа билетов на матч Первой лиги «Ротор» — «Черноморец»

20 сентября на стадионе «Волгоград Арена» местный «Ротор» примет новороссийский «Черноморец». Встреча в рамках 11-го тура Первой лиги стартует в 19:30 мск. Пятничные футбольные поединки не самое частое событие, поэтому провести вечер перед выходными и получить яркие эмоции можно, воспользовавшись надёжным сервисом «Чемпионат Билеты».

Купить билет на матч «Ротор» — «Черноморец» можно в нашем сервисе «Билеты».

Зрителей встречи ожидает любопытный поединок двух набравших отличную форму команд. Оба соперника не знают поражений на протяжении уже пяти туров. Возможно, чья-то серия прервётся именно в Волгограде. Однако далеко не факт, что оппоненты не разойдутся миром. Об этом свидетельствует статистика хозяев поля. В четырёх последних матчах «Ротор» сыграл вничью. Никто в текущем сезоне Первой лиги не делил очки так часто.

Южное дерби примечательно ещё и разным стилем соперников. Игры с участием «Черноморца» — самые результативные в текущем сезоне турнира. В среднем в них забивается 2.7 гола. У «Ротора» надёжная оборона: за 10 матчей волгоградцы пропустили всего шесть мячей, меньше соперникам позволил только лидирующий в турнирной таблице тульский «Арсенал». Противостояние любопытно и тем, что у команд одинаковое количество очков, а битвы прямых конкурентов всегда получаются эмоциональными и напряжёнными.

Ещё более широкий выбор билетов на любые спортивные события — на платформе «Чемпионат Билеты». Следите за календарём ближайших мероприятий и покупайте билеты всего за пару кликов.

Самые титулованные футбольные клубы России: