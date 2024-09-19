«Химки» — «Локомотив»: Сулейманов реализовал 11-метровый на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступает Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте счёт открыл форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов, ему ассистировал новичок команды Эдгар Севикян. Затем на 52-й минуте дебютный мяч забил защитник железнодорожников Сесар Монтес. На 62-й минуте Сергей Пиняев отметился голом, а спустя две минуты — ещё одним. Следующим на 70-й минуте отличился с пенальти Сулейманов, оформив дубль во встрече.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).