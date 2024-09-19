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Дмитриев: «Урал» 10 лет не вылетал, а ты приходишь — сразу вылет! Было обидно и грустно

Дмитриев: «Урал» 10 лет не вылетал, а ты приходишь — сразу вылет! Было обидно и грустно
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», отреагировал на вылет «Урала» в Мелбет Первую лигу по итогам прошлого сезона.

— Вылет остро переживал?
— Очень тяжело. «Урал» 10 лет не вылетал из РПЛ, а ты приходишь в команду — и в первом же сезоне вылет. В первые дни было тяжеловато, обидно и грустно. Только в отпуске немного отвлёкся от футбола, чтобы не вгонять себя в депрессию, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Урал» в прошлом сезоне РПЛ занял 14-е место, набрав 30 очков. По итогам стыковых матчей за право остаться в РПЛ «Урал» уступил «Акрону» по сумме двух матчей со счётом 2:3.

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