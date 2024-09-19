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Сафонов: сейчас все фанаты «Спартака» ждут, когда Виллиан Жозе похудеет

Сафонов: сейчас все фанаты «Спартака» ждут, когда Виллиан Жозе похудеет
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлениях форварда московского «Спартака» Виллиана Жозе.

— Приобретение Жозе — это провал селекции?
— 100%. Сейчас все болельщики «Спартака» ждут, когда он похудеет, ха-ха.

— Новые игроки «Спартака» не помогут команде бороться с «Зенитом»?
— Будем смотреть. «Спартак» здорово сыграл в Санкт-Петербурге, но «Зенит» скоро отскочит вперёд.

— Можно ли сказать, что Барко заменяет Промеса?
— Думаю, что нет. По крайней мере, по той причине, что они играют на разных позициях. К тому же Барко пока притирается. Он пока здорово себя показывает, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Виллиану Жозе 32 года, бразилец перешёл в «Спартак» летом 2024-го из «Бетиса». Игрок провёл за столичный клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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