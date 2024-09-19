«Ахмат» в большинстве обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Матч закончился победой грозненской команды со счётом 2:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На 28-й минуте защитник хозяев Кирилл Гоцук сравнял счёт в матче. На 57-й минуте Гоцук получил красную карточку за фол последней надежды. В ворота «Пари НН» был назначен пенальти, который реализовал защитник «Ахмата» Лукас Ловат.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала шесть очков за четыре игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

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