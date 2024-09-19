«Локомотив» разгромил «Химки» со счётом 5:1 в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Локомотив» одержал победу — 5:1.

На 47-й минуте счёт открыл форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов, ему ассистировал новичок команды Эдгар Севикян. Затем на 52-й минуте дебютный мяч забил защитник железнодорожников Сесар Монтес. На 62-й минуте Сергей Пиняев отметился голом, а спустя две минуты — ещё одним. Следующим на 70-й минуте отличился с пенальти Сулейманов, оформив дубль во встрече. Один мяч на 90-й минуте отыграл полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев. На 90+1-й минуте произошло удаление игрока подмосковного клуба Эдгардо Фаринья.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).